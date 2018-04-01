川普宣布撤離敘利亞美軍 最大獲利者是…

川普日前宣布將從敘利亞撤離美軍，外媒指出，若真撤軍，最大獲利者將是俄羅斯、土耳其等國家。（法新社）

2018-04-01 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）29日公開表示，美軍很快就會全面撤出敘利亞，「回到我們的國家」。外媒31日指出，倘若美軍真的按川普的指示撤出敘利亞，最大獲利者將是俄羅斯、土耳其、伊朗等國家。此外，一直以來受美軍支持的「敘利亞民主力量（SDF）」將受到威脅。

川普日前突然宣布，美軍很快就會撤離敘利亞，但國務院卻表示不清楚有撤軍計畫，國防部也在不久前才強調，美軍未來仍必須留在敘利亞，五角大廈也沒聽到白宮透露任何細節，顯然川普的撤軍主張並未和其他部門達成共識。

美國在全球的軍事布署一發生變化，將帶來莫大效應，《CNN》在當地時間31日指出，若美軍撤出敘利亞，那國際間最大的受益者將是俄羅斯、土耳其等國。美國喬治城大學歐亞、俄羅斯和東歐研究中心主任安吉拉（Angela Stent）指出，「若美軍撤離，那俄羅斯就像有一雙自由的手，可以在敘利亞任意操弄」，屆時，美軍撤離後造成的勢力空洞，將由俄羅斯所填補。

位於敘利亞邊境的土耳其也將受益，綜合媒體報導指出，今年1月，土耳其即以反恐為名發起「橄欖枝行動」，進攻敘利亞北部，此舉強化了土耳其與美國間的緊張關係，而美軍若是撤退，土耳其的勢力範圍將增加。

「敘利亞民主力量（SDF）」是美軍在敘利亞協助驅逐境內伊斯蘭國勢力的軍事組織，美軍撤離將大幅減損SDF的力量，同時也擴大了伊斯蘭國的生存空間。