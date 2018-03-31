名人、群眾送別物理學巨擘霍金 「電影分身」致悼詞

英國知名物理學家霍金於本月14日逝世，葬禮今天於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂盛大舉行。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國知名物理學家霍金於本月14日逝世，葬禮今天於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂盛大舉行，眾多各界知名人士都應邀參加，一同為這位物理學界巨擘送上最後一程。
綜合外電報導，在葬禮正式開始前，就有上百名民眾列隊在劍橋街頭，等到棺木被抬出的那一刻，民眾的掌聲隨之轟然響起，為霍金獻上最後的祝福。當送葬隊伍抵達教堂時，教堂為霍金敲響了76下鐘聲，代表霍金76年的人生。
獲邀出席葬禮的知名人士，包括知名女模Lily Cole、劇作家亞倫．班奈特（Alan Bennett）、電動車廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、與皇后樂團吉他手兼物理學家布萊恩梅（Brian May）等等，而曾在電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything）中飾演霍金一角的英國男演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），則為霍金的逝世發表了1段悼詞。
艾迪瑞德曼引述了聖經傳道書第3章的1至11節，「凡事都有定期，天下萬務有定時」、「生有時，死有時；栽種有時，收割也有時」，其他還有霍金長子羅勃（Robert Hawking）與霍金昔日學生Fay Dowker教授，也將發表悼詞。
物理學巨擘霍金於3月14日逝世，享壽76歲，家人選在霍金生前居住、喜愛的城市劍橋為他舉行葬禮，而在今日葬禮結束後，霍金的骨灰將會在6月15日被安置在西敏寺，與拉塞福、牛頓、達爾文等知名科學家比鄰。
在葬禮正式開始前，就有上百名民眾列隊在劍橋街頭，等到棺木被抬出的那一刻，民眾的掌聲隨之轟然響起，為霍金獻上最後的祝福。（法新社）
曾在電影《愛的萬物論》中飾演霍金一角的英國男演員艾迪瑞德曼（見圖），為霍金的逝世發表了1段悼詞。（法新社）
獲邀出席葬禮的知名人士，包括知名女模Lily Cole（見圖）、劇作家亞倫．班奈特、電動車廠特斯拉執行長馬斯克與皇后樂團吉他手兼物理學家布萊恩梅等等。（法新社）