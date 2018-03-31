名人、群眾送別物理學巨擘霍金 「電影分身」致悼詞

英國知名物理學家霍金於本月14日逝世，葬禮今天於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂盛大舉行。（法新社）

2018-03-31 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名物理學家霍金於本月14日逝世，葬禮今天於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂盛大舉行，眾多各界知名人士都應邀參加，一同為這位物理學界巨擘送上最後一程。

綜合外電報導，在葬禮正式開始前，就有上百名民眾列隊在劍橋街頭，等到棺木被抬出的那一刻，民眾的掌聲隨之轟然響起，為霍金獻上最後的祝福。當送葬隊伍抵達教堂時，教堂為霍金敲響了76下鐘聲，代表霍金76年的人生。

獲邀出席葬禮的知名人士，包括知名女模Lily Cole、劇作家亞倫．班奈特（Alan Bennett）、電動車廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、與皇后樂團吉他手兼物理學家布萊恩梅（Brian May）等等，而曾在電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything）中飾演霍金一角的英國男演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），則為霍金的逝世發表了1段悼詞。

艾迪瑞德曼引述了聖經傳道書第3章的1至11節，「凡事都有定期，天下萬務有定時」、「生有時，死有時；栽種有時，收割也有時」，其他還有霍金長子羅勃（Robert Hawking）與霍金昔日學生Fay Dowker教授，也將發表悼詞。

物理學巨擘霍金於3月14日逝世，享壽76歲，家人選在霍金生前居住、喜愛的城市劍橋為他舉行葬禮，而在今日葬禮結束後，霍金的骨灰將會在6月15日被安置在西敏寺，與拉塞福、牛頓、達爾文等知名科學家比鄰。

在葬禮正式開始前，就有上百名民眾列隊在劍橋街頭，等到棺木被抬出的那一刻，民眾的掌聲隨之轟然響起，為霍金獻上最後的祝福。（法新社）

曾在電影《愛的萬物論》中飾演霍金一角的英國男演員艾迪瑞德曼（見圖），為霍金的逝世發表了1段悼詞。（法新社）