港澳辦指分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-03-31 21:16

〔中央社〕香港學者戴耀廷日前在台灣提出「人民自決」被港府譴責為「港獨」；中國港澳辦今晚透過聲明認定戴耀廷「分裂國家」要港府規管。戴耀廷則在臉書質疑「香港是否已到了以言入罪的地步」。

香港大學法律系副教授戴耀廷日前來台參加台灣青年反共救國團10週年論壇活動時表示，中國專制政權終會結束，香港屆時可以實現民主普選、「人民自決」，考慮是否成立獨立國家。

香港特別行政區政府發言人昨天表示，港府對有大學教員發表「有關香港可以考慮成立獨立國家」的言論感到震驚，並予以強烈譴責。

中國官媒新華社今晚引述國務院港澳事務辦公室發言人表示「堅決支持香港特別行政區政府依法規管『港獨分子』與外部分裂勢力的勾連活動」。

港澳辦發言人還說：「香港極少數人勾結外部分裂勢力，公然宣揚所謂香港『獨立建國』等言論，充分暴露了其分裂國家的企圖，嚴重違反國家憲法、香港基本法和香港現行有關法律，是對『一國兩制』底線的挑戰，對此類活動絕不能置若罔聞、縱容姑息。」

戴耀廷晚間則在臉書（facebook）發文重申，自己所發表的言論，並不是什麼新的觀點，早曾在香港報章發表，也有其他人提出過相近的論點，且只是想像未來的一些看法，沒有違反任何香港現行刑事法律。

他質疑，突然被指言論違反基本法，因而要被政府、政黨強烈譴責，港澳辦要求依法規管，「那實在令人極度擔憂，香港是否已到了以言入罪的地步，或至少已對普羅市民產生了極大的寒蟬效應。」

戴耀廷認為，種種跡象顯示，北京與港府這些作為是為了基本法23條立法鋪路。香港人必須警惕。