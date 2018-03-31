日本捕鯨船返航 獵殺333頭小鬚鯨

3艘日本捕鯨船自南極海捕抓333頭小鬚鯨後，今日上午返回日本下關港。小鬚鯨為鯨鬚科中體型最小者，雖被世界自然保護聯盟列為無危物種。不過牠們受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一的保護，禁止其貿易。（法新社）

2018-03-31 19:12

［編譯羅綺／綜合報導］今（31）日上午3艘日本捕鯨船，自南極海捕抓超過300頭鯨魚後，返抵日本下關港（Shimonoseki port）。日本官員表示，這次捕鯨過程中，沒有遇到保育團體的抗議。

日本是鯨肉的主要消費國，第二次世界大戰後，曾以鯨肉作為主要肉食。1986年國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）禁止商業捕鯨，日本也是相關公約的簽署國之一，但屢次利用於公約容許捕鯨作為「科學研究」的漏洞，進行大規模捕鯨，再把鯨魚肉當作食物賣出，遭指控嚴重破壞海洋生態。

法新社報導，去年11月日本無視世界各國的反對聲浪，仍以科學研究之名，派出5艘捕鯨船前往南極海（Antarctic Ocean）捕獵小鬚鯨（minke whale）。今天上午，包括母船日新丸（Nisshin Maru）在內的3艘捕鯨船，已返回日本西部的下關港。

日本水產廳（Fisheries Agency）發布聲明表示，船隊按照計畫捕殺333頭小鬚鯨（minke whale），過程中沒碰到任何反捕鯨倡議者的阻撓。

過去日方捕鯨船曾多次與動保團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd Conservation Society）發生衝突，該組織以危險的抗議行動聞名，包含撞擊捕鯨船、用繩套住螺旋槳、丟擲臭彈騷擾船員等方法阻止日方捕獵。

但是去年海洋守護者宣布，因日本政府計畫出動軍事裝備保護捕鯨船，在無法與日本軍力及財力對抗的狀況下，本季無計畫發動海上抗議。

對於外界的指控，日本政府反駁：捕鯨是深入研究鯨魚行為與生理構造的必要方法，捕鯨的目的是從保護鯨魚的觀點出發，以及調查鯨魚的數量。但日方並不掩飾被捕的鯨魚經常淪為盤中飧的事實，並呼籲他國應相互尊重各自的飲食文化。

對此，澳洲及紐西蘭等國家皆曾強烈反對日本的捕鯨行為，亦指控其理據薄弱，科學研究可用非傷害性的行為進行，而無須進行獵殺。