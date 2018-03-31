三星少東李在鎔出獄後出訪歐洲 最快下月重掌集團

南韓最大財閥三星集團少東李在鎔今年2月因上訴獲改判緩刑出獄後，本月代表集團出訪歐洲，是李在鎔出獄後的第1趟公務行程，預計4月就會返回南韓。（資料照，法新社）

2018-03-31 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大財閥三星集團少東李在鎔今年2月因上訴獲改判緩刑出獄後，本月代表集團出訪歐洲，是李在鎔出獄後的第1趟公務行程，預計4月就會返回南韓，韓媒指出，他最快下個月會返回公司。

綜合媒體報導，業內人士透露，三星集團少東日前現身歐洲，有可能繼續訪問北美與亞洲其他國家，與大型科技企業高層會面，預計4月返回南韓。三星集團高層則透露，李在鎔近期應該不會在集團事務中公開露面，將以低調的姿態管理公司。

南韓三星集團少東李在鎔因行賄前總統朴槿惠而在去年入獄，今年2月首爾高等法院二審，以罪證不足為由，改判李在鎔2年6個月徒刑，緩刑4年。出獄後李在鎔一直低調管理集團，1個多月以來都相當低調，但南韓媒體指出，李在鎔最快下個月就會返回公司，重新執掌大權。

南韓財閥繼承人在醜聞之後沉寂一段時日再復出，已不是罕事，前南韓大韓航空前副社長趙顯娥，於2014年因為辱罵空服員醜聞辭去副社長一職，銷聲匿跡一段時間後，又重新擔任大韓航空旗下1間子公司的社長。