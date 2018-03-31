體驗「人間冷暖」 小學生離家出走信瘋傳

2018-03-31 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名小六男學生的離家出走信，引起網路瘋傳。據中媒報導，23日，這名男學生離家出走，並留下一封信，稱有次被學校老師罵，覺得自己愧對父母，因此他決定要到外面世界體驗「人間冷暖」。

《杭州日報》報導，13歲小六生林林（化名），平常由父母接送上學，23日突然要求要自己上學，沒想到他竟離家出走。當天，林林母親在他房間內，找到一封信，上面寫著林林的離家原因：「有次老師因為林林學習狀況不好，罵『回去讓你媽陪你抄』，導致他對父母內疚。」他也在信中強調，「我出走是因為學校傷了我的心」，他決定去外面世界體驗人間冷暖「有句話叫不受苦，就不成熟，我走了！」。

林林留下的離家出走信，引起全家、學校老師動員尋找林林，終於在當天下午的當地河邊找到他。老師跟父母趕到現場時，林林看見他們，哭鬧著要跳河「你們不應該來找我，我自己會回去，讓我一個人待着！」事後，林林的情緒冷靜後，並承認自己錯了。

報導一出，引起網路流傳、網友熱議，「這小孩太早熟了」、「彷彿看透人生」；也有網友批評老師的教育方式「為人師表更需要注重說話含義」，部分網友則持相反意見，「孩子越來越難教育」、「太過嬌氣」，「孩子情感教育太難了，每個都玻璃心，現在老師都成了高危險職業」。