遇襲後首返鄉 馬拉拉：學業完成後將永留巴基斯坦

2018-03-31 16:49

［編譯羅綺／綜合報導］諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）今（31）日回到巴基斯坦史瓦特河谷（Swat Valley）進行訪問，這是她自2012年遭塔利班（Taliban）槍擊後，首度回到家鄉。

法新社報導，20歲的諾貝爾獎得主馬拉拉今日在巴基斯坦軍方的嚴密保護下，與父母親和兩名兄弟一同搭乘直升機，從首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）回到史瓦特河谷，她先會見了久違的親朋好友，接著再到距離明戈拉市（Mingora）15公里遠的斯瓦特軍校，與學生們會談。

根據法新社報導，她抵達學校時看起來很開心，過程中與學生們交談，並於結束後返回伊斯蘭瑪巴德。

2012年馬拉拉因在部落格上撰寫提倡女性受教權的相關文章，而遭塔利班盯上。當年10月9日，馬拉拉搭乘校車要返回明戈拉市的住家時，一名槍手上車，並詢問：「誰是馬拉拉？」隨後朝她的頭部射擊，當時她年僅15歲。馬拉拉在當地​​一家軍醫院接受治療，接著轉到英國就醫，並留在英國求學。

槍擊事發後，馬拉拉仍持續不斷的為女性受教權發聲。2017年她獲頒諾貝爾和平獎，17歲的她成為史上最年輕的和平獎得主。

馬拉拉在國際上受到廣泛的尊重，但在巴基斯坦仍有些保守派人士認為「她是西方派來羞辱祖國的」。

週四（29日）她在巴基斯坦電視媒體發表談話時表示，回到這裡是她一直以來的「夢想」，待她完成牛津大學（Oxford University）的學業後將永久回到巴基斯坦，說著並激動落淚。

馬拉拉以諾貝爾獎金成立基金會（Malala Fund），並在靠近家鄉的山格拉區（Shangla）建造一所女子學校，於本月稍早正式運作。週五地區議員古拉布（Altaf Hussain Gulab）表示，在這個非常保守的地區，「這是20年來無法實現的任務，但馬拉拉在短短幾年內就使它成真。」

該地區的居民也表示：「我們今天只有一個馬拉拉，但10年之後，我們會到處都有馬拉拉」。