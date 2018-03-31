國際特赦組織：中企任意採礦 恐害莫三比克村落淹沒

2018-03-31 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）近日一份報告透露，中國企業「海域公司」在東非莫三比克的採礦作業，恐使1座約1千多人的沿海村落被洪水淹沒，沖進印度洋。

國際特赦組織本月公佈一份報告指出，中國「海域公司」在東非莫三比克的採礦作業，可能是2015年莫三比克納貢哈村（Nagonha）發生洪水的主因，該村有48間房屋遭洪水沖毀、173間房屋部份沖毀，使270人無家可歸，該村長者曾向國際特赦組織表示，之前當地沒有發生過洪水毀村的紀錄。據報告，「海域公司」無視當地法律規定，採礦前未進行適當環評和諮詢當地人，且任意丟棄礦業廢土，覆蓋了該地區的濕地，使雨季時難以蓄洪，也使當地潟湖流入海洋的水道被阻塞。

納貢哈村居民因此失去濕地提供的飲用水、藥用植物，以及潟湖的漁業資源，國際特赦組織非洲南部區域主任穆切納（Deprose Muchena）也表示，「如果在放任不管『海域』的採礦作業，極有可能再次發生災難性洪水，使納貢哈村從地圖上消失」。

「海域公司」主要在納貢哈村以北3公里處開採鈦鐵礦、鈦以及鋯石，該公司否認要為2015年的洪水負責，也拒絕接受國際特赦組織稱其商業活動破壞環境，並稱洪水是百年難遇的大規模自然災害，該公司也曾協助當地居民應對洪水。