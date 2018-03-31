屁孩踢爆電梯 母拒賠還邀功「感謝我兒測試品質」

男童伸腳蹬壞電梯門，其母卻拒不賠償。（擷取自梨視頻）

2018-03-31 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省新鄭市一對兄妹近日搭乘電梯時，11歲的哥哥突發奇想，對著電梯門奮力一蹬，沒想到整個電梯門應聲外翻，連控制面板都被踢壞，事後面對求償時，男童母親不只拒絕賠償，還邀功說「這（電梯門）品質太差」、「大樓方面應感謝我兒子的作為，避免了可能發生的意外」。

根據中國《澎湃新聞》報導，事發於本週二（27日），這名男童在搭乘電梯時，伸直右腳抵住電梯門，原想靠雙腳之力撐在電梯車廂內，沒想到才一出力，電梯門就立刻被踢壞，整片金屬製的門板朝外翻去。男童眼見闖下大禍，嚇得連忙按下緊急按鈕求救，所幸最終並無人員受傷。

大樓管理處隨後連絡廠商對電梯進行檢修，發現電梯機械受損嚴重，進而向男童的母親求償，沒想到她卻回應說，「兒子腿還沒伸直，沒來得及使力，這門就爆了，電梯是紙做的嗎」，她接著還扯說「物業應該感謝我兒子呢，如果不是他碰一下，大家在使用中說不定會出什麼事呢，太可怕了！」

對此，負責保養維修的業者表示，該具電梯過去均按時保養，一切符合法規，強調電梯門的設計就是如此，若橫向遭受巨大外力，的確會因而毀損。