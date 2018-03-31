台裔美國總統參選人楊安澤：兩岸保持現狀對各方有利

美國總統競選人之一，台裔第2代移民楊安澤近日受訪談及兩岸議題時表示，「保持現狀對各方都非常有利」。（圖為楊安澤，圖片擷取自楊安澤競選網站）

2018-03-31 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普已宣佈競選2020年美國總統，台灣美國移民2代企業家楊安澤（Andrew Yang）也是總統競選人之一。楊安澤近日受訪談及兩岸議題時表示，「保持現狀對各方都非常有利」。

《美國之音》今（31）刊出2020年美國總統候選人之一，台灣美國移民2代企業家楊安澤專訪，並問及楊安澤對台灣、中國兩岸關係的主張。楊安澤表示，他認為「保持現狀對各方都非常有利。兩岸貿易如此巨大，幾乎已經成為一個經濟共同體」，也認為美國當前對中與對台政策符合各方利益，近期內不須做出調整。

楊安澤也被問及，其台裔身份是否有利於競選美國總統，楊安澤回應，「我相信會有積極作用，會加分...我非常確信美國選民，無論什麼族裔背景，都非常渴望有一位領導人可以拿出改善他們生活的解決方案」。

對於中國近期取消國家主席任期制的看法，楊安澤認為，「一般來說，任期限制是個好主意...不光是在政府，即使在公司，或者職業體育等領域，如果一個人掌權太久，那麼這個政府、機構或者社會會陷於一種固定的思維方式」。

楊安澤為台裔美國移民第2代，1975年出生於紐約州，畢業於布朗大學及哥倫比亞大學法學院，曾於律師事務所工作，後進入科技業，目前正爭取成為2020年民主黨總統候選人。