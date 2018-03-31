國務院網站移除國旗 美議員憂台灣成邊緣化首例

2018-03-31 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國國務院網站移除台灣國旗一事，引發美國眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）的擔憂，他認為國務院移除台灣國旗，可能創下危險先例，導致台灣被邊緣化。

約霍25日在美國智庫《國家利益》（The National Interest）網站發表一篇文章「必須中止邊緣化台灣」（The Marginalization of Taiwan Must End），他表示，中國屢次阻撓台灣參與國際組織，並擴大對台灣的軍事威脅的情況下，顯示美台關係健康發展更為重要。

約霍指出，撤旗事件看起只是刪除一些圖片檔，看似微不足道，但卻打擊台灣的尊嚴與國際地位，這個舉措是美國外交官一個考慮不周延且不慎重的選擇，相關的陳述掩蓋既定的事實。

約霍說，這是國務院處理「一中政策」灰色地帶的結果，縮減了這種灰色地帶空間，損害台灣和美國的國家利益、共享價值。

約霍提到一個鮮為人知、名為「台灣關係指南」（Guidelines on Relations with Taiwan）的備忘錄，這份國務院不公開的備忘錄，控制美台交往的重要層面，外界無法得知其內容，甚至在國會也無法看到這一備忘錄。

約霍說，就他的了解，國務院在2015年發布新版的備忘錄，新增禁止美國政府官網或網路帳號上展示台灣的「主權象徵」。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），2月14日質詢國務院代理東亞助卿董雲裳（Susan Thornton）的時候，詢問有關國務院網站將台灣國旗撤下的相關問題。董雲裳回答，美國不承認代表台灣的國旗，是因為台灣並非是一個與美國有外交關係的國家，而且美國的政策是不在政府官網上顯示台灣國旗。

約霍認為，美國的政策與董雲裳的說法正好相反，備忘錄中的新規定不是長期政策，因為在國務院網站上還是顯示與美國無邦交地方的國旗，像是北韓與美沒有外交關係，但北韓國旗仍在國務院網站上飄揚。