加國6千原民童遭天主教學校虐死 教宗個人不會道歉

2018-03-31 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各上任後時常關心國際人權問題，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2017年曾向教宗表示，希望教宗就天主教曾對加拿大原住民行「文化滅絕」和虐待一事道歉。但加拿大天主教主教團稱，教宗個人不會道歉。

綜合外電報導，加拿大調查當地原住民幼童受虐歷史的「真相與和解委員會」（TRC）指出，加國政府1870年代起，約將15萬名原住民兒童強制送入寄宿學校，藉此行「文化滅絕」政策，而寄宿學校多由教會負責，多數原民學生在其中遭虐待與性侵，達6千多人死亡。

加拿大總理杜魯道2017年曾希望教宗方濟各就此事道歉，但加拿大天主教主教團本月27日聲明，儘管教宗嚴肅看待「真相與和解委員會」的調查結果，也考慮過「要求道歉」的呼籲，並和加拿大主教們討論過相關事宜，但教宗方濟各表示，他不會以個人身份道歉。

加拿大原住民的全國性組織「第一民族議會」（Assembly of First Nations）主席，貝勒加德（Perry Bellegarde）說，如果教宗能道歉，則是「偉大的和解，和治療過去傷痛的行為」；加拿大總理杜魯道也曾向教宗呼籲，教宗的道歉有助於加拿大人和原住民達成真正和解。