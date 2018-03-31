8篇論文涉造假！ 中研院前生化所長在美遭查

2018-03-31 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國中研院生化研究所前所長，美國俄亥俄州立大學教授陳慶士驚傳論文造假，俄亥俄州大學30日公布一份報告指出，陳慶士在2006年至2014年間發表的8篇論文中，犯有圖片、數據造假的行為，建請相關機構應盡速將這8篇論文撤下。

美國權威學術期刊《科學》（Sciencemag）指出，陳慶士從2001年起受美國俄亥俄州大（The Ohio State University，OSU）聘請，任職醫藥化學暨內科醫學系教授。據悉，陳慶士在抗癌藥物相關領域表現十分傑出，生涯共發表將近200份論文並擁有多項專利，還從美國衛生研究單位獲得800萬美金（約新台幣2.3億元）的獎金。

《科學》稱，陳慶士發表的論文在2016年首度被發現疑似造假，俄亥俄州大學獲報立即展開調查，隨著調查日益深入，相關人員發現陳慶士領導的研究團隊在資料紀錄上有重大疏失，其中包括「研究人員未按規定逐日記錄實驗結果，而僅以每週進度報告取代」，數據疑似造假。

根據報導，論文造假風波爆發後，陳慶士在2017年8月辭去我國中研院生化研究所所長職務，同年9月辭去俄亥俄州大學教授一職，根據中研院生化所在網路上公布的人員資訊，陳慶士目前仍為中研院生化所特聘研究員，同時也是特聘教授兼新藥開發中心主任。