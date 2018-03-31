「傷害中國人民感情」入維基 鄉民笑翻：中國人民太脆弱

中國國家主席習近平。（路透）

2018-03-31 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕「傷害中國人民的感情！」這是中國對外的慣用語之一，最常使用在外交問題上、和不同的異議人士外喊話。然而，有眼尖的鄉民發現，該辭彙竟然列入「維基百科」了！

維基百科中解釋，「傷害中國人民的感情」一詞，意及傷害中國人民的感情，是中華人民共和國的外交術語。中華人民共和國政府運用此術語用以表達對外國政府在台灣、西藏、新疆等問題上舉動的不滿和對不同意海外人士或持不同政見者針對中國批評之語句的反對時常見用語，其原意為傷害中華人民共和國全體人民的感情（「人民」的概念不同於國民或公民）。

維基百科也列出事件舉例，包括「不少美國國會的議員均會定期安排會見第14世達賴喇嘛，均被中方表示強烈不滿和堅決反對，此舉『傷害中國人民感情』」、「2011年9月9日，墨西哥總統卡爾德龍會見第14世達賴喇嘛。10日，外交部發言人馬朝旭發表談話，稱中方對此表示強烈不滿和堅決反對，此舉『傷害中國人民感情』」等事件。

此外，香港大學中國傳媒研究計劃的班志遠（David Bandurski）曾進行一項研究，從中國官媒《人民日報》（由1959年至2015年）中選取了143篇出現「傷害中國人民的感情」句子的文章；以國家來看，日本是被指責傷害感情次數最多的國家，達51次，美國排名第二，達35次；以議題來看，與台灣有關的事件共有28次，其次則是西藏問題，共有12次。

鄉民見狀後也笑說，「中國人民的情感也太脆弱了」、「嘲諷滿點」、「很會XD」、「所以這個維基百科也傷害中國人的感情了嗎？有錯請指正？」