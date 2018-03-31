UN性侵受害者爆料：高層以升職和接受道歉換和解

2018-03-31 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國年初傳出過去10年內，約有6萬多人遭聯合國相關人員性侵，若舉發則可能遭解雇。聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）政策顧問博斯特倫（Martina Brostrom）近日也爆料，曾遭聯合國助理秘書長洛雷斯（Luiz Loures）強吻和強行拉入其房間，且被高層施壓與洛雷斯和解。

《CNN》30日刊出聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）政策顧問博斯特倫的訪問，其指控聯合國助理秘書長洛雷斯2015年在一會議期間，強行把她拉入一飯店電梯、強吻摸索身體，和強行拉入房間。另有2名女性也向《CNN》透漏，洛雷斯曾對她們做出相似舉動。

博斯特倫並稱，聯合國內部開始調查她對洛雷斯的指控後，聯合國愛滋病聯合規劃署執行主任西迪貝（Michel Sidibé）曾以升職為條件，要求她接受洛雷斯道歉作為和解，也指出西迪貝曾說，這對聯合國和博斯特倫自己而言是適當的解決方式。

洛雷斯則否認指控，並稱先前調查結果發現，博斯特倫的指控沒有充分證據；聯合國愛滋病聯合規劃署發言人也向《CNN》表示，對博斯特倫的調查遵循正當程序，並歡迎她繼續上訴；博斯特倫則批評調查有嚴重缺陷。

洛雷斯已宣布，於本週約滿時離開聯合國。聯合國則表示，離開是洛雷斯的個人決定。