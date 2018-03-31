研究新發現：人吃這種藥 蚊子吸血會「夭壽」

2018-03-31 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕惱人的蚊子經常在夏夜讓部分民眾夜晚睡不著，但1項最新的國際研究發現，人體服用名為「伊維菌素」（ivermectin）的藥物後，體內血液對蚊子而言就像致命毒藥，蚊子吸血後會於14天內死亡。

根據《每日郵報》報導，來自肯亞醫學研究所（KEMRI）和美國疾病管制與預防中心（CDC）的研究人員組成國際團隊，對肯亞當地139名受試者，在3天內隨機投以每公斤600微克與每公斤300毫克劑量的伊維菌素，發現有97%的蚊子吸食高劑量伊維菌素血液後在14天內死亡，而一般會吸血的雌蚊，壽命大約在1個月左右，換言之，這種藥物可以讓雌蚊的壽命「腰斬」。

但這項實驗讓服用2種劑量的部分受試者產生不良反應，因此研究提到，人體最佳的攝取量為每公斤300微克，效果能持續28天，利物浦熱帶醫學院（LSTM）首席研究員曼諾（Menno Smit）博士提到，就算服藥後超過30天，蚊子依然能夠吸到有毒的血，降低其存活率。

研究團隊希望能藉由這項研究，防止任何經由蚊子所傳播的疾病，如茲卡、登革熱，黃熱病等，該研究發布在醫學期刊《柳葉刀傳染病》（Lancet Infectious Diseases），並將向世界衛生組織（WHO）遞交研究證據。