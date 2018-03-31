法研究員重現遠祖智人面貌 滿臉纖維瘤

2018-03-31 00:26

〔中央社〕150年前，學者在法國西南部發現一些史前智人遺骸，命名為柯馬農人。研究團隊近期考據其中一個男性頭骨，重建了他的面貌，他可能罹患疾病，臉上長了許多神經纖維瘤。

法國史前史學者拉特（Louis Lartet）於1868年在法國西南部的多爾多涅省（Dordogne）史前遺址中，發現5具遺骸，稱他們為「柯馬農人」（Cro Magnon），估計他們生活在距今約2萬8000年前，今年正好是發現這些遺骸的150週年紀念。

這項考古發現是當時的大事，柯馬農人屬於智人中的一支，在解剖學意義上與現代人接近，法國人稱這些遺骸為「遠祖」，戲謔些的則稱「叔公」。

出土的遺骸頭骨上有赭石顏料的痕跡，旁邊還有一些裝飾品，研究團隊因此推測這是一個墓地，當時可能已有某種葬儀。

這些遺骸目前收藏於巴黎的人類博物館（Musee de l’Homme），由一組團隊進行研究，其中一個具指標性的男性頭骨被命名為「柯馬農一號」。

經過研究團隊的診斷和考據，再現了「柯馬農一號」生前面貌，他可能罹患一種基因疾病，臉上長了許多良性瘤狀組織，其中很大的一顆長在額頭。相關報告今天發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）。

世界報（Le Monde）引述研究團隊主持人夏理艾（Philippe Charlier）的說法表示，「柯馬農一號」可能患上一種神經纖維瘤病，額上、鼻子周圍、唇邊都有瘤狀組織，左內耳道可能也因為一顆越長越大的腫瘤而受損。

柯馬農人遺骸出土至今150年，但研究團隊對這些遠祖仍所知不多，連死因都不確定，研究的路途還很長。