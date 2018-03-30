10年研究才證實！南美洲發現新品種青蛙

Japreria蛙體型迷你，雄性僅2.8至3.2公分，雌性則有3.5至3.9公分。牠們特徵是背部淡黃色的區域上，有深褐色的小斑點和紅棕色的污跡。牠的眼睛、耳朵、大腿和腳的某些部位有白色條紋；虹膜則呈現灰色，有細長的黑色網狀。（法新社）

2018-03-30 23:32

［編譯羅綺／綜合報導］科學家在委內瑞拉和哥倫比亞之間的佩里哈（Perija）山脈中發現新品種青蛙，並於2月分發表在科學雜誌Zootaxa上，成為Hyloscirtus屬的第37種蛙類。

這種青蛙被命名為「Japreria」，以紀念委內瑞拉蘇利亞州西北部一個正在消失的原著名族群Japreria。

Japreria蛙體型迷你，雄性僅2.8至3.2公分，雌性則有3.5至3.9公分。牠們特徵是背部淡黃色的區域上，有深褐色的小斑點和紅棕色的污跡。牠的眼睛、耳朵、大腿和腳的某些部位有白色條紋；虹膜則呈現灰色，有細長的黑色網狀。

這場發現之旅始於2008年，科學家們在海拔1000公尺以上的河流與瀑布探險中發現Japreria蛙。由於棲地交通不便，須花上好幾天的時間，以徒步和騾子載運才能進入佩里哈山脈進行後續研究，也拉長了研究的時間。

生物學家費爾南多·羅哈斯潤尼克（Fernando Rojas-Runjaic）表示：「我們花了好幾年蒐集足夠的證據，證明這是新物種。自從確定這是一種『小溪蛙』後，我們不斷去證實牠與1994年發現的Hyloscirtus platydactylus是不同的種類」。

科學家們用攝影機和高分辨率錄音機捕捉牠獨特的色彩，並分析它特有的歌曲。探險隊隊員尹梵得（Edwin Infante）指出，該青蛙發出的聲音相當響亮，距離15公尺都可以聽得到，這正是牠最鮮明的特徵之一。

研究員梅薩霍亞（Meza-Joya）表示：進入哥倫比亞山脈的道路非常困難，曾因與左派游擊隊發生衝突，而被禁止通行長達10年之久，「產生資訊真空」。2016年與主要反叛集團達成和平協議後「打開了一扇窗戶」，研究工作才得以持續。他強調：兩棲動物是生態系統的基礎，可能成為疾病媒介的昆蟲種群管理者；「有些物種易受環境變化影響，甚至消失；因此牠們的存在被認為是生態系統健康的優秀指標」。