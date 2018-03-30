畢卡索罕見憂鬱自畫像 拍賣價上看20億

佳士得印象派和現代藝術副主席康納喬丹（Conor Jordan）在香港的展出中欣賞畢卡索的自畫像《Le Marin》。（法新社）

2018-03-30 22:24

［編譯羅綺／綜合報導］今（30）日佳士得（Christie's）拍賣行表示，一幅畢卡索憂鬱的自畫像，預計拍賣價將會高達7000萬美元（約新台幣20億）。

這幅油畫《Le Marin》創作於1943年納粹佔領法國期間，畫中描繪一位穿著藍白條紋水手服的男子，表情悲傷的坐在椅子上。佳士得印象派和現代藝術副主席康納喬丹（Conor Jordan）描述，「在畫面周圍有一絲黑暗的感覺，畫中人物看起來很緊張，處於邊緣，並略顯陰沉」。

喬丹補充道：「畫中男子把頭靠在右手上，左腿與膝蓋交叉，這是一種傳統的憂鬱象徵」。這幅畫反映出西班牙畫家畢卡索，感受到會被送往德國納粹集中營的危險和焦慮。

《Le Marin》上一次出現，是21年前在紐約收藏家維克多和莎莉·岡茨（Victor and Sally Ganz）的收藏品拍賣會上。

這幅畫將於4月3日前在香港展出，隨後前往倫敦和紐約，並於5月15日在紐約舉行拍賣。佳士得表示，《Le Marin》是畢加索最重要的5件作品之一。

去年11月，1930年代一系列的畢加索版畫，內容出現色情、癡迷、婚姻衝突以及政治動盪等元素，共100幅，在巴黎以190萬歐元（約新台幣6810萬）的價格出售給一位匿名的美國收藏家。

而畢加索的《阿爾及爾的女人》（Women of Algiers），則在2015年紐約佳士得拍賣會上，以1億7900萬美元（約新台幣53億7700萬）成交，刷新世界紀錄，創下拍賣歷史中單一畫作最昂貴的成交金額。