獵豹跳上後座變乘客 遊客嚇得不敢直視

獵豹跳入車內後座變乘客，嚇得前方男子不敢輕舉妄動。（路透）

2018-03-30 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕為近距離觀賞野生動物，許多遊客會開著吉普車體驗。近期有西雅圖遊客到坦尚尼亞旅遊時，遇到一群好奇心的獵豹們，其中一隻跳上車子，另一隻則鑽進後座變乘客，嚇得前座男子屏氣裝鎮定，避免和獵豹的視線對上，最後男子安然無事。驚險的這一刻上傳網路後，引起網路瘋傳。

綜合外媒報導，坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti）日前有一家人乘坐吉普車旅行，觀賞Gol Kopjes地區內的獵豹，突然有3隻獵豹慢慢朝車子逼近，其中一隻獵豹跳上引擎蓋，另一隻則跳上後座爬進車內。

面對獵豹的舉動，前座的海耶斯（Britton Hayes）聽從導遊的建議，保持冷持，盡量避免與獵豹四目相接，最後才能全身而退。事後，海耶斯回憶當時的情況，「車內的獵豹嗅了一下我的身體，聞了一下周邊氣息，發覺不具威脅性後，約過了10多分鐘才跳車離開，說實在，這真的是我一生中最恐怖的時刻之一。」

拍下這一幕的攝影師海斯坦（Peter Heistein）認為這些獵豹的舉動出於好奇心，「在這座國家公園內很少見到獵豹爬上車子，所以爬上車輛並不是對人類有敵意，而是對這些東西感到好奇。」

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