教宗為囚犯行濯足禮 鼓勵翻轉人生

教宗親自為12名不同國家與宗教的囚犯洗腳並親吻。（法新社）

2018-03-30 20:50

〔編譯羅綺／綜合報導〕基督教中復活節前的星期四是濯足節（Maundy Thursday），傳統上，這天會舉行「濯足禮」，紀念在最後的晚餐前，耶穌基督謙卑地為12門徒濯足。昨（29）日的濯足節，教宗方濟各（Pope Francis）再次到監獄中與囚犯一同度過，他為犯人洗腳，鼓勵他們更生自新，也勉勵大眾為人服務。

綜合媒體報導，方濟各自2013年擔任教宗以後，將濯足禮移到梵蒂岡外舉辦，關注在弱勢族群與社會邊緣人。這是他第四度到羅馬天皇后男子監獄（Regina Coeli Carcer）主持彌撒。

今年受教宗濯足禮的12名囚犯，分別來自7個國家：義大利、菲律賓、摩洛哥、哥倫比亞、摩爾多瓦共和國、獅子山共和國及奈及利亞；他們擁有不同的信仰：2名穆斯林、1名東正教教徒以及1名佛教徒。

教宗向囚犯們表示，「每個人永遠都有翻轉人生的機會，沒有人可以任意論斷他人。」

最近的一次訪談當中，教宗曾表示，「對我而言，探望病患、走進監獄，讓囚犯感覺有重生的希望，這都是教會宣道的一部分。」

教宗主持到監獄舉行「濯足禮」影片：（取自franciscus Instagram）

教宗在監獄主持彌撒，鼓勵囚犯們，「每個人永遠都有翻轉人生的機會，沒有人可以任意論斷他人。」（美聯社）