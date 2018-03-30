臉書「醜惡」內部通知曝光 「不計代價」只為公司成長

臉書副總裁博斯沃斯曾在2016年，對公司內部發出一份名內部通知，承認臉書確實有使用許多涉及侵犯個人隱私的手段，但為了公司成長，「一切都是正當的」。（美聯社）

2018-03-30 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕臉書日前遭踢爆，將5000萬筆用戶資料洩漏給英國分析公司。即便創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）親上火線滅火，臉書卻已成眾矢之的，負面消息越來越多。有外媒在稍早公開一份內部通知，通知中承認臉書確實有涉及使用侵犯隱私的手段，但為了公司業務的成長，一切都值得。

據美國《Buzzfeed》報導，臉書副總裁博斯沃斯（Andrew Bosworth）曾在2016年，對公司內部發出一份名為「醜惡」（The Ugly）的內部通知。該通知幫「不計代價成長」的公司文化辯護；通知表示即使連結人們會造成負面結果，例如有人被霸凌、或在恐攻中死亡，這些都不是犧牲「連結人們」的理由。

博斯沃斯更在「醜惡」中寫道：「這就是為什麼，我們為了成長所做的一切，都是正當的。所有令人懷疑、匯入聯絡人的做法，以及所有能讓朋友搜尋到的細微語言，都是正當的。」

對此，博斯沃斯今日在推特上表示，他在寫這份通知時「也不認同」。博斯沃斯說明，自己只是為了促進討論、改善問題，才會寫下這份通知。博斯沃斯也表示，外界不該斷章取義，並強調自己非常重視公司產品，對用戶的影響。

祖克柏雖站在博斯沃斯這邊，但他也認為，博斯沃斯的發言本身就較為激進，公司內部也都強力反對該內部通知，同時撇清自己與「醜惡」的關係。