惹錯人！大馬男持刀搶雜貨店 被柔道嬤2招擊退

2018-03-30 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日新加坡1名78歲勇嬤在雜貨店顧店時，突然闖入1名馬來西亞籍的搶匪，幸好阿嬤年輕時學過柔道，見搶匪亮出美工刀，阿嬤快速地跟他過兩招，嚇得搶匪趕快離開，所幸搶匪已被警方逮捕。

綜合外媒報導，新加坡惹蘭勿剎（Jalan Besar）28日下午1時46分許，78歲劉阿嬤獨自顧店，突然一名身材精壯的男子，亮出10公分長的美工刀、闖入店內並用英文說：「把錢交出來！」

劉阿嬤當時沒聽清楚，以為自己聽錯，反問搶匪「到底要做甚麼」，搶匪一聽不耐煩地往收銀台搶錢，劉阿嬤才意識到對方不是開玩笑。劉阿嬤眼看新加坡幣206元（約新台幣4500元）快要被搶匪拿走，她當場出手自衛2招。

劉阿嬤起初拍掉對方伸手拿錢的手，再用手刀劈向其拿刀的右手腕，美工刀當場被拍落，對方被劉阿嬤的好功夫嚇到愣住，劉阿嬤等他還沒反應，趕緊大喊「救命啊」吸引鄰居注意，才把搶匪嚇跑。警方接獲通報後，當天稍晚6時35分，不到5小時內，逮捕這名馬來西亞籍搶匪。

事後，劉阿嬤接受訪問表示，「年輕時曾學5至6年的柔道，雖然是拿白帶，但最多也能1人和2、3個女人對打」，現在她年事已高，沒再進行柔道訓練，但她還是有練太極，以維持身體的靈活度。