遊客爆量！印度泰姬陵訂新規 門票僅3小時有效

印度泰姬瑪哈陵因遊客爆滿，且部分遊客很早就到達，並一直待到關門才離開。當局因此推出新規定，限定每張門票的遊覽時間為3小時。（法新社）

2018-03-30 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕隨著印度國內旅遊更加方便，泰姬瑪哈陵接待的遊客數量逐漸增加，大理石陵墓的磨損也隨之增加。印度政府曾宣布在今年1月開始，限制每天參觀的遊客數量。但如今這項命令似乎還顯不足，印度考古研究所決定，對每張門票的遊覽時間進行限制。

綜合外媒報導，印度考古研究所（The Archaeological Survey of India）決定，從下月1日開始，規定每張泰姬瑪哈陵門票的遊覽時間為3小時。在新規定下，工作人員會在出入口檢查票上的時間戳，當局則會聘請更多工作人員進行控管。這項新規定將適用在本地遊客，以及外地遊客。

印度考古研究所發言人迪姆里（D N Dimri）表示，泰姬瑪哈陵每日都會有超過5萬名遊客前來觀光，但有部分遊客很早就到達，並一直待到關門才離開。

新規定上路後，若3小時時限已到，遊客仍想繼續進行參觀，可另外購買新門票，或支付以每小時計算的額外遊覽費。但當局目前仍未決定要實施哪種方案。

泰姬瑪哈陵除建築華麗外，早已成為戀人至死不渝的象徵。泰姬瑪哈陵每日平均會有約1萬至1.5萬人參觀，週末參觀人數甚至可達7萬人。據印度政府統計，2016年時，約有650萬名遊客參觀泰姬瑪哈陵。