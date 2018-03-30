白宮最美幕僚最後一天上班 川普吻臉親自道別

白宮最美幕僚希克斯在去年接任白宮聯絡室主任一職後，於本月初突然宣布辭職。美國當地時間29日是她在白宮工作的最後一天。（美聯社）

2018-03-30 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的美女幕僚，白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）在上月底突然宣布辭職，美國當地時間29日是她最後的工作日。川普也在希克斯離開白宮前，親吻她的臉頰道別；據了解，希克斯對川普此舉相當感動。

綜合外媒報導，希克斯原本只是在川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）身邊，幫助她打理時裝生意。但希克斯在2014年開始，直接為川普工作，並在川普競選時，擔任川普的發言人。

川普當選後，希克斯也進入白宮工作，擔任華府的戰略通訊部主任（White House Director of Strategic Communications）。儘管通訊部曾多次經歷人事大地震，希克斯的地位卻從未受到影響，她也在去年8月史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）遭革職後，接任白宮聯絡室主任之位。

川普上任後，「通俄門」一案鬧的沸沸揚揚。希克斯曾就通俄案，前往美國眾議院，為川普競選團隊作證長達8小時。希克斯在作證期間表示，她工作上偶爾會替川普說一些「白色謊言」，但關於通俄一案，她並未說謊。希克斯也在作證結束隔天，突然宣布辭職。

昨日為希克斯在白宮工作的最後一天。川普在前往俄亥俄州演說前，特別與希克斯道別。據悉，希克斯為此感到非常感動，她當天也花不少時間，向白宮西廂的幕僚道別，並送上親手寫的感謝卡。

有白宮官員透露，希克斯雖突然離開白宮，但仍不排除未來會再次回到川普政府，只是白宮現在必須積極尋找替代希克斯的人選。