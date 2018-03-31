55歲凍齡辣嬤跟辣妹比美 首次選美就拿亞軍

英國一名55歲的「辣嬤」因有著凍齡美貌，與24歲的女兒常被誤認成姊妹。（圖擷取自thescottishsun）

2018-03-31 01:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名55歲的「辣嬤」因有著凍齡美貌，與24歲的女兒不僅常被誤認成姊妹，在親友鼓勵下更效法時常參加選美比賽的女兒參賽，日前順利拿下比賽亞軍的她，希望能藉此鼓勵女性，不管身型與年齡如何，都不應該有「保鮮期已過」的想法。

外媒報導指出，55歲的洛麗（Laurie Meisak）雖然育有4名子女及2名孫兒，但凍齡的美貌卻讓她常被誤認成是女兒的姊妹，比她小31歲的小女兒艾美（Amy）時常到處參加選美比賽，也曾摘下蘇格蘭萬國小姐的后冠，總是陪伴在小女兒身邊的她在親友不斷的鼓勵下，也跟上女兒的腳步，走上選美舞台。

相關報導指出，在日前舉行的英國銀河小姐（Miss Galaxy UK）選美比賽中，首次挑戰選美比賽的洛麗雖然有點緊張，但在經驗豐富的女兒協助下，首戰就順利拿下亞軍，讓評審留下深刻的印象。

對於首次選美就獲得肯定，洛麗事後表示，她身為4個孩子的母親，先前從沒想過要選美，但參加這次的比賽讓她再次為自己感到驕傲，感覺自己似乎又回到21歲。她也分享道，自己是抱持著「開心最重要」的心態參賽，希望鼓勵婦女，不論身型或年齡都能積極參與類似比賽，不要有已經過了「保鮮期」的想法；「我想，如果我也能做到的話，任何人都做得到！」