兩韓關係回暖 南韓電視台播送鄧麗君《月亮代表我的心》

南北韓29日在板門店再次舉行高層級會談，南韓上百名歌手本月底到下月初也將在平壤進行公演，《JTBC》昨天更在晚間新聞《新聞室》介紹鄧麗君。（圖擷自YouTube）

2018-03-30 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓29日在板門店再次舉行高層級會談，隨著兩韓關係回暖，南韓超過百名歌手本月底到下月初也將在平壤公演，南韓電視台《JTBC》昨天則特別在節目上向介紹台灣已故歌手鄧麗君，甚至在節目上播放了《月亮代表我的心》，引發網友討論。

《JTBC》昨天在晚間新聞《新聞室》上介紹鄧麗君，節目中，主播孫石熙介紹說，鄧麗君的父母雖然都出生在中國，但直到過世前都沒能再踏上中國的土地。雖然中國是鄧麗君的故鄉，但鄧麗君曾表明支持民主化運動，讓中國當局相當不快。孫石熙說，不知道《月亮代表我的心》這首代表作，是否也帶著隱約的悲傷及思念？但即使中國當局不斷禁止，鄧麗君的歌曲仍在中國廣為傳唱，除了有「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」這句話出現，就連現任中國國家主席習近平也曾透露，自己年輕時把鄧麗君的錄音帶聽到都快壞掉，還是不斷地聽。

孫石熙說，「希望4天後，平壤的夜晚，春天的月亮也能皎潔發光」、「鄧麗君高雅的嗓音，撫慰許多受傷的人的心靈，這就是那位無法回到故鄉的歌手，所演唱的歌名。」在節目上也播放了鄧麗君演唱《月亮代表我的心》的歌聲，這番介紹引發網友關注，直呼這則報導有深度、主播好感性等，不過也有人認為，「南北韓的關係，跟兩岸的關係，完全不同，以現在的觀點來比較，不太適合」。

80年代時，鄧麗君的歌聲風靡華人社會，至今仍有著很高的知名度，但在1989年發生天安門事件時，她為了聲援天安廣場的學生，在香港參與了「民主歌聲獻中華」的活動，當時她頭上掛了一塊手寫「反對軍管」的牌子，演唱了《我的家在山的那一邊》一曲。中國當局則將她的歌曲稱作「靡靡之音」，禁止傳唱，但在民間鄧麗君的歌聲仍不斷流傳，甚至有「只愛小鄧，不愛老鄧」的俚語！