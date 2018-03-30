浪浪心聲？狗狗偷叼走書 書名竟是「被遺棄的日子」

巴西一隻流浪犬，日前大搖大擺晃進書店，趁店員不注意，偷偷叼走架上一本書，書名竟是《被遺棄的日子》。（圖翻攝自臉書粉專「Infinity Livraria」）

2018-03-30 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕巴西新漢堡市的費瓦勒大學（Feevale）內一隻流浪犬，大搖大擺晃進書店，趁店員不注意，偷偷叼走架上一本書，且其書名竟是《被遺棄的日子》（The Days of Abandonment），宛若向世人訴說心聲般，十分有趣。

書店臉書粉專「Infinity Livraria」日前貼出一段1分鐘左右的影片。監視器畫面顯示，一隻土狗「浪浪」搖著尾巴，東看西瞧地走近店內，張嘴從展示櫃上咬走一本書，隨即快步離去，沒想到原本「偷渡成功」的浪浪，竟在門口遇到一名馬尾男，直接拿走書本，並歸還給店家。

店員被男子告知後，才發覺書少了一本，往看瞄了一眼，便忍不住笑出來，且巧合的是，封面上的書名正好是義大利作家費蘭特（Elena Ferrante）執筆的《被遺棄的日子》，冥冥之中彷彿清楚自己的處境有多孤獨寂寥，讓人覺得很有意思。

據悉，事後當地動保團體將這隻浪浪送去洗澡、接種疫苗，並安置在中途之家，等待有緣人領養牠。這部影片貼出後，至今已累計破百萬人次瀏覽。網友調侃，「哇靠」、「牠會速讀喔」、「這隻狗好聰明」、「我也想要一隻」、「看來牠前途無量」。