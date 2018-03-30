妻帶癱瘓前夫嫁 現任丈夫無私一同照顧

周玉英與前後任丈夫──劉豪瑾、趙金龍和樂共處13年（圖片取自澎湃新聞）

2018-03-30 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江麗水一名男子劉豪瑾，18年前因工傷下半身癱瘓，不忍擔誤年輕妻子周玉英而提出離婚。但妻子再婚後，仍對前夫不離不棄，周玉英前後任丈夫更成為了好哥們，和樂共處至今已13年。

根據《星島日報》報導，劉豪瑾從事建築業，2000年意外從3樓墜落，導致下半身癱瘓生活無法自理，上廁所都要靠妻子幫忙，覺得沒有尊嚴，也不捨年僅26歲的妻子周玉英要肩負養家重擔，多次要求離婚甚至想服安眠藥自殺，但周玉英總是回應「我們是一家人，我不能丟下你，有我吃的就不會少你一口」。

後來周玉英遇到23歲的趙金龍，互有好感交往一段時間，在劉豪瑾的要求下離婚後，她向趙金龍堅持，如果要結婚一定要帶著前夫和女兒，否則不會再婚，沒想到對方爽快答應，兩人於2005年結婚，婚後趙金龍無怨無悔地把劉豪瑾當親生大哥般照顧，每天擦3次身體、清理大小便、幫忙推拿按摩。

趙金龍和周玉英婚後一年生下女兒，但對妻子與前夫的女兒仍視如己出，還包辦學雜費供讀到大學，劉豪瑾非常感激趙金龍，劉豪瑾表示，「女兒今年就要大學畢業了，我要讓她像孝敬我一樣，孝敬她的趙叔叔。」，起初妻子要改嫁，還因怕妻子被欺負而落淚，「自己的老婆成了別人的老婆了，我心裡發酸啊，但小趙做到了，13年來，他對我就真像親兄弟一樣！我們現在的關係就是好朋友、好兄弟」。