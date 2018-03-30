美多州設《預防兒童接觸槍枝法》 父母違反恐有罪

2018-03-30 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐日前在美國揚言要掃射高中遭逮捕，父母對子女的管教方式也引來討論。調查發現，近9成美國人認為父母應對涉槍擊案的孩子負起連帶責任。事實上美國有27州訂有「預防兒童接觸槍枝法」，如果家長沒有善盡防止未成年兒童取得槍械的責任，可能面臨刑事責任。

美國近年來常發生校園槍擊案件，而且槍手年齡都不大，今年2月跑進佛州高中開槍、造成17死的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）年僅19歲。而2012年4月，闖進康乃狄克州小學開槍、造成26死的槍手亞當藍薩（Adam Lanza）也只有20歲。美國網站「Debate」之前就針對校園槍擊案議題進行調查，結果有89%的美國人都認為，年輕槍手的父母該對子女犯罪行為負連帶責任。

由於2012年康乃狄克州小學槍擊案兇手亞當藍薩的母親本身就喜歡槍枝，因此引來許多網友批評，這位母親讓整個社區處在危險中，兒子殺人只是早晚的事。也有人認為，這位媽媽忽略兒子的問題，過分寵愛。

值得注意的是，美國有27州都訂有「預防兒童接觸槍枝法」（Child Access Prevention），如果家長或是其他成年人沒有善盡防止未成年兒童取得槍械的責任，最重是可能面臨刑事起訴的。不過孫安佐所在的賓州並未通過該法律，因此父母若讓子女有機會接觸槍枝，仍不會受罰。