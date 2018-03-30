擔心在地震帶上居住？加州發布地圖讓你一目瞭然

加州地震頻繁，現在地質調查局發布一款互動式地圖，使用者可以透過地圖查詢自家是否位於地震帶。（圖擷自《洛杉磯時報》）

2018-03-30 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州地震頻繁，不少人害怕自己住在地震帶上；加州地質調查局（The California Geological Survey）近日就發布一款線上互動地圖，民眾只要透過手機就能查看。

根據《洛杉磯時報》報導，使用者只要輸入地址，或使用手機定位，就能知道該處所位在哪種災害區域。地震危險區域分為三種：一是斷層破裂（Fault Rupture），指地面隨著斷層裂開；二是液化（Liquefaction），指土讓成流沙狀，導致無法支撐其上面的物體；三則是地震引發山崩（Earthquake-induced Landslides）。

若地圖顯示該地位於地震危險區域，就表示地震發生時，該區域有可能發生地面龜裂或山坡坍方的現象。但加州地質調查局監督工程地質學家提姆（Tim McCrink）強調，災害地帶是廣泛的定義，地震後實際發生影響的地帶，只會是整個災害區的一小部分。

透過該互動地圖，民眾可以查詢自家附近的地震風險情況，進而查證更多地質訊息；同時也提醒建築業者，在開發申請新建案時，應做好全面的地質研究。