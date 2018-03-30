能直接喝髒水的神奇吸管 BBC記者用了超驚訝

透過生命吸管飲水，可過濾掉超過99.9％的寄生蟲與99.9999％的細菌。（擷取自外國購物網站）

2018-03-30 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕根據世界衛生組織（WHO）公布的數據，全球約有21億人沒有安全的飲用水源，每年因飲用不潔水源喪生的人數超過包括戰爭在內的任何暴力事件，為此，科學家研發出一種神奇吸管，可讓人直接對受汙染的水源進行生飲，如今有外媒記者親自體驗，要測試此吸管的效果如何。

為了找尋因汙染而惡名昭彰的水源，《BBC》記者高威特（Zaria Gorvett）前往英國泰唔士河，根據英國自然環境研究理事會生態學及水文學中心資深學者辛格（Andrew Singer）的說法，泰唔士河吸收來自1500萬名倫敦居民排放的生活汙水，其中含有非常多的病原體。他說，這些汙水雖經過處理，但多著重在減少有機物數量，避免腐爛時吸收氧氣，造成河川內生態系崩潰。

面對高汙染、高病原體的泰唔士河水，高威特拿出了一支特殊的「生命吸管（Lifestraw）」進行挑戰。他說，生命吸管的使用方法非常簡單，如同普通吸管一樣，只要把一頭放入水中，從另一端吸水，便可過濾掉99.9％的寄生蟲及99.9999％的細菌，包括那些導致霍亂、痢疾等致命性病菌。

高威特解釋說，當水被從生命吸管進水端吸入後，首先會通過2層絲製過濾網，把水中雜質及微生物濾走，接著在放滿表面附有碘的樹脂小珠的空間通過，可殺死剩下來的細菌，之後再通過另一個小隔間，會有活性碳去除水中的碘味與中型細菌。

高威特接著透過生命吸管，直接飲用了剛剛取來的泰唔士河水，他說，只花了短短幾秒鐘，一股剛剛經過過濾的冰涼河水就流入口中，「味道清爽到令人感到驚訝」。喝完過濾後的河水後，高威特直言並未感到不適，「只是似乎嚐到潮濕植被的味道，但那大概只是我的想像」。

生命吸管的研發理念是為了幫助、改善非洲人民的生活，小小一根吸管就可以淨化4000公升水中的所有細菌、寄生蟲及浮游生物，可確保使用者在數年內安全無虞。據悉，最新版本的生命吸管已不含任何碘或相關化合物，並可過濾惡名昭彰的籃氏賈第鞭毛蟲（Giardia lamblia），後者常引發人體腸道感染等病症。