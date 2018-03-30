「北韓去核化」 金正恩外交的最大籌碼

「北韓去核化」被視為金正恩（圖）最大的外交籌碼。（法新社）

2018-03-30 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕過去從未正式出訪的北韓領導人金正恩，在日前秘訪中國之後，隨後即傳來一連串的峰會議程，包括4月見南韓總統文在寅、5月見美國總統川普、6月可能見日本導相安倍晉三等，這一連串的外交出擊，被觀察他手中最大的籌碼是「北韓去核化」。

不過，《德國之聲》引述稍早公開的簡氏情報評論（Jane's Review）指出，「北韓核子發展可能從未停歇。」，且從衛星照片顯示，「北韓境內寧邊（Yongbyon）基地進行輕水反應爐測試，也可能啟動了新的核反應爐」。

《BBC》也引述美國駐中國大使特理·布蘭斯塔德（Terry Branstad）的說法，表示不相信金正恩「無核化」的承諾，更強調，過去北韓就有毀諾的歷史，即使真的簽署無核，也要在核武項目上逐一檢查，才能確保執行。

綜合外媒報導，金正恩之所以能夠快速敲定與各國領袖之間的見面時程，其主要因素就在於它「北韓去核化」的外交籌碼策略奏效，而這也將是他與各國領袖之間見面商談的最重要議題；日前金正恩在與中國國家主席習近平會談時，就已釋出願意實現朝鮮半島無核化說法，同時也表示，如果美、南韓願意「誠意」回應北韓，他也可以實現朝鮮半島無核化。