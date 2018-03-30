俄將驅逐150名西方外交官 關閉美駐聖彼得堡領事館

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日宣布，將驅逐西方國家150多名外交官，並關閉美國駐聖彼得堡的領事館，報復西方國家的外交攻擊。（歐新社）

2018-03-30 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒被毒害案件，西方國家驅逐俄國上百名外交官，引發冷戰以來俄國與西方國家的最大外交衝突。俄國29日宣布，將驅逐西方國家150多名外交官，並關閉美國駐聖彼得堡的領事館，報復西方國家的外交攻擊。

綜合媒體報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，美國駐俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）被傳喚到俄國外交部，告知他俄國將做出報復行動，驅逐美國在俄國的60名外交官，這數字與美國驅逐俄國外交官的人數相同，美國外交官必須在4月5日離開俄國。

拉夫羅夫指出，另外俄國也將驅逐來自其他20多個國家的外交官，最終數字可能會超過150人，這個數字將「反映」俄國外交官被驅逐的數量。

美國譴責俄羅斯的報復行為。美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，「今天所發生的事情讓人遺憾，這是毫無根據的決定，顯然俄國不願意就美俄之間的問題進行對話，俄羅斯正在進一步自我孤立。」