遭槍擊後首度重返巴基斯坦 馬拉拉：一生最快樂的日子

馬拉拉向巴基斯坦媒體發表簡短談話，她表示，「過去5年，我一直夢想著能回到祖國」，「這是我一生中最快樂的一天，我仍然覺得一切難以置信。」（法新社）

2018-03-29 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕最年輕的諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）當年被塔利班槍手攻擊前往英國治療，時隔6年首度回到家鄉巴基斯坦，她淚流滿面地說：「這是我一生中最快樂的一天。」

馬拉拉因倡導女童受教權，在2012年遭塔利班槍手點名攻擊，子彈貫穿頭、頸，差點沒命。綜合外媒報導，馬拉拉與父親、弟弟抵達巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德後，巴國總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）在辦公室親自為她舉行歡迎儀式，歡迎這位「巴基斯坦的女兒」回家，並說「恐怖主義已經被消滅了」。

馬拉拉也向媒體發表簡短談話，她邊擦著淚邊說，「過去5年，我一直夢想著能回到祖國」，「這是我一生中最快樂的一天，我仍然覺得一切難以置信。」她還說，「我一般很少哭...」。

馬拉拉說，她的夢想是在沒有任何恐懼的情況下回家，希望可以在巴基斯坦平靜無憂地生活，「我可以在街上散步、和其他人見面、聊天」。同時，她強調會繼續為巴基斯坦女孩的受教權而奮戰。

馬拉拉的回鄉之旅行程高度保密，根據巴國電視台畫面，她和家人降落在機場後，有將近15輛車組成的車隊護送她行程。目前還不知馬拉拉是否會走訪的家鄉斯瓦特縣（Swat），一名親屬透露，這不太可能成行，「由於安全問題，她沒有得到許可」。