環保減塑 英國麥當勞5月改用「紙吸管」

2018-03-29 19:49

〔編譯羅綺／綜合報導〕近年來環保意識抬頭，世界各國紛紛祭出減少塑膠使用的規範，不少連鎖餐廳和超市也響應「減塑」，英國麥當勞昨（28）日宣布，自5月起境內1300家麥當勞將用「紙吸管」取代塑膠吸管，減少對地球的污染。

據CNN報導，上週英國發表一份報告，警告政府若再不出手管制垃圾問題，預計海洋中的塑膠垃圾會在10年內暴增3倍。而英國環境部長邁克爾戈夫（Michael Gove）也擬定「禁用塑膠攪拌棒和塑膠吸管」的計畫，將在未來幾週內由其他部長進行表決。

英國The Grocer雜誌報導，英國麥當勞執行長彭若（Paul Pomroy）說，麥當勞幾乎所有包裝都可以回收，但塑膠吸管是少數例外。「減少使用塑膠是重要的課題，塑膠吸管也是人們熱切關注的事情之一，許多顧客反應希望我們不要提供吸管。因此我們決定5月起改用紙吸管，並且在顧客的主動索取時才會提供。」彭若說，下一步要將飲料的塑膠蓋換成可回收的材質。

彭若還補充說：「我們積極促進餐廳的回收率，從2015年以來，英國1300多家麥當勞都安裝了回收設備，讓我們的客戶跟員工都能輕鬆的把包裝分開回收；我們也進行回收處理，包括吸管都是回收塑料製成的」。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）指出，英國一年用掉420億根吸管，若不進行管制，預計2030年將會增加41％，大量的塑膠垃圾，不但會污染海洋，更會危害其他生物。