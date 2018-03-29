德國極右翼「另類選擇」政黨崛起 衝擊去納粹反省文化

德國社會上有一股反動力量正逐漸崛起，他們對反省納粹的教育與思想感到不耐煩，AfD議員葛德翁提案要求該邦停止德姆尼希鋪設「絆腳石」的行為。（法新社）

2018-03-29 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕二次世界大戰後，德國的「去納粹」風潮至今仍奉為圭臬，不過近年竟有一些反體制團體蠢蠢欲動，例如極右翼的「另類選擇黨」（Alternative für Deutschland，AfD）漸起，挑戰德國延續多年的轉型正義和反省文化。

據《新頭殼》報導，德國社會上有股反動力量正逐漸崛起，他們對反省納粹的教育與思想感到不耐煩，AfD更將這種反省文化稱為「記憶上的獨裁」（dictatorship of memory）。

藝術家德姆尼希為當年遭受大屠殺迫害的受難者一一打造方形銅磚，刻上受難者姓名、出生年月日、被安上的罪名及死亡日期，並將這稱為「絆腳石」（Stolperstein）的藝術品鋪設在德國街道，成為各級學校戶外教學的重要教材。

AfD的邦議員葛德翁（Wolfgang Gedeon）上個月在邦議會質詢，指控德姆尼希把一種紀念文化強加給世人，告訴人們該紀念誰、什麼時候要紀念。他質疑，「究竟是誰授予這些冒失的道德主義者這些權利去做這些事情？」

葛德翁提案要求該邦停止德姆尼希鋪設「絆腳石」，但沒有成功。不過有些極端份子已經開始行動，在戶外教學現場有4百多塊「絆腳石」被偷偷挖走，警方認為最有嫌疑的就是一些新納粹份子。

AfD的壯大象徵德國自二戰後多年來推行的反戰、反納粹思想受到嚴重挑戰，該黨在聯邦國會的領袖高蘭（Alexander Gauland）還曾公開推崇納粹軍人的「成就」。該黨的出現，衝擊了德國，迫使反省文化開始要面對一些隱憂。