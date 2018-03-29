法國傳攻擊事件 車輛企圖衝撞晨跑中部隊後逃逸

2018-03-29 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國今天傳出一起意外，一輛車企圖衝撞正在晨跑的部隊，所幸沒有人受傷，現在嫌犯仍在逃逸中。

綜合外媒報導，法國東南部的瓦爾斯阿列爾和里塞（Varces-Allières-et-Risset）在當地時間早晨9點前發生一起意外。當時有一批部隊正在進行晨跑，一輛車卻朝士兵們撞去，所幸部隊成功避開車輛，沒有傳出傷亡。

報導指出，肇事的疑似是一台失竊車輛，駕駛是位男性，現在警方以全面展開追捕。由於法國上周才有伊斯蘭國支持者發動恐攻，讓當局現在處於高度警戒狀態。