金正恩訪中列車內裝曝光 竟有滿滿馬卡龍粉紅！

北韓官媒《朝中社》曝光金正恩專車內裝。（路透）

2018-03-29 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日出訪中國會見中國國家主席習近平，引發國際關注。金正恩訪中所搭乘的列車也對外曝光，內部簡潔整齊明亮，座椅則為粉紅色沙發，別具特色。

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》公布一系列金正恩搭乘火車時的影像，車內經過特殊改裝，可見金正恩與夫人李雪主坐在粉紅沙發上，與送行的中國官員輕鬆聊天，並開放數名記者隨行拍照。

《朝鮮日報》報導，金正恩搭乘的專車能承受一般砲彈襲擊，安全上較有保障。