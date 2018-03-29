狄鶯兒在美涉恐攻遭逮 美國網友：感謝警方阻止悲劇

2018-03-29 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯與孫鵬的18歲兒子孫安佐（An Tso Sun，音譯），日前揚言將於5月1日「射擊」自己就讀的天主教高中而被美國警方逮捕。美國網友得知此消息後，紛紛湧入逮捕孫安佐的賓州上達比（Upper Darby）警局的推特，留言感謝警方及時阻止了一場悲劇。

美國近年來不斷傳出公眾場合槍擊屠殺的事件，尤其前不久才爆發佛州校園槍擊17人死亡的悲劇，因此槍擊、恐怖攻擊等情事在美國社會更是一個相當敏感的議題，槍枝使用的爭議也讓美國民眾走上街頭抗議，日前在華府的遊行人數多達80萬人，更成為越戰後美國最大遊行之一。

因此孫安佐涉嫌恐攻的消息一傳出，美國各大知名媒體如《華盛頓郵報》、《美國之音》等都以重要新聞報導。上達比警方則強調，絕對無法接受任何對學校槍擊或傷害等威脅，並在推特上發布逮捕孫安佐的消息，美國網友見狀也紛紛留言稱讚警方，「大大感謝阻止悲劇的人，你們真的是天使」、「感謝警方認真工作，以及熱心民眾與師生，阻止了悲劇發生的可能」、「做得好」、「警察真得非常棒，但交保金額會不會太少了」。

另外，也有人直言應該把孫安佐給送回台灣，「我們不需要讓他進入我們的監獄！」。