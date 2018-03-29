Netflix聘歐巴馬愛將當董事 保守派怒退訂

2018-03-29 16:18

〔記者羅綺／台北報導〕影音串流公司網飛（Netflix）今（29）日表示，美國前國家安全顧問及駐聯合國大使蘇珊·萊斯（Susan Rice）已加入董事會，引來保守派一震怒罵，並揚言退訂Netflix。

萊斯目前於哈佛大學（Harvard）和美利堅大學（American University）擔任客座研究員，同時也是「紐約時報」（New York Times）的社論作家。她曾在歐巴馬時期，擔任常駐聯合國代表，成為首位擔任該職位的非裔美國女性。

她原有望接替希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）擔任國務卿一職，但是2012年9月11日發生美國駐利比亞班加西（Bengasi）大使館遇襲事件，而受到國會共和黨議員的強烈指責，因此歐巴馬沒有提名她擔任國務卿；轉而將她提名擔任國家安全顧問。

Netflix的共同創辦人兼執行長哈斯汀（Reed Hastings）今日發表聲明，「我們歡迎萊斯大使加入董事會。」也讚揚萊斯數十年來以智慧、正直和洞察力處理了棘手且複雜的全球議題，Netflix期盼能從她的經驗和智慧中得到指點。

萊斯也表示，她非常開心加入Netflix這個頂尖的公司，她對Netflix的領導、高品質產品和獨特的文化深感敬佩。

然而，全國步槍協會（National Rifle Association）發言人洛希（Dana Loesch）在推特發文諷刺：對一位「把恐攻推給粗糙短片的前白宮官員，Netflix可真是完美去處」。

支持共和黨的網友也揚言要退訂Netflix，並指出歐巴馬本人也正在和Netflix洽談合作事宜。