找回海漂相機 日本女大生：像找回部分青春

2018-03-29 17:00

〔中央社〕日本女大生椿原世梨奈今天說，2年多前隨海漂走的相機裡，有她剛上大學跟朋友第一次造訪石垣島所拍的照片，現在找回相機，「好像一部分的青春回來的感覺」。

「大海漂來的相機，有可能找到主人嗎？」宜蘭岳明國小學生27日在海邊撿到外殼長滿青苔的防水相機，在台日網友熱心協助下，終於找到失主，她是日本東京女大生椿原世梨奈。

椿原在東京就讀大學，但因放春假，目前回到兵庫縣的老家，她下午接受台灣駐日媒體電話訪問時說，2天前得知這件事，從朋友那裡知道有人在臉書上貼文，才知道這件事，沒想到2年半前遺失的相機，竟然在台灣被撿到，真是令人不敢相信，「到現在還是感到非常不可思議」。

談到相機內的照片，椿原說，是進大學後第一次跟社團朋友旅行，也是第一次到石垣島玩，拍了很多照片，現在找回相機，「好像一部分的青春回來的感覺」。

椿原說，對這群小朋友撿到相機後，想把相機歸還失主的單純想法，讓她相當感動。

談到這件事的過程，椿原說，得知並看了李老師貼文後，直接透過臉書跟李老師取得聯繫，李老師因為不會說日文，所以李老師找了朋友當翻譯。

記者告訴椿原，撿到相機的小朋友5月2日會因為交流活動，搭帆船到石垣島，椿原非常驚訝說，第一次聽到這個訊息，之前跟李老師聯絡時，這位翻譯說6月在李老師的小學有國際交流活動，所以她就想說，那6月時可以跟著這位翻譯一起到台灣。

她說，如果這些小朋友5月會到石垣島，「那我也想去見他們」，她會再跟李老師確認。

談到跟台灣的淵源，她說，只有去過台灣一次，時間是去年3月，跟家人一起去旅行，但她念高中時曾到美國留學一年，那時的一位朋友就是台灣人。

至於對台灣的印象，椿原說，去年到台灣旅遊時，覺得食物很好吃，且到台灣跟從日本到沖繩的時間差不多，算是很近的距離；她覺得台灣人都很親切，也很喜歡日本，會說日文的人也蠻多的，感覺是跟日本很親近的地方。

她說，對日本人來說，都覺得台灣人很親切，也沒想到這件事竟然會引起這麼大的迴響。