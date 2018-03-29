日公佈熊本城20年修復計畫 民眾可參觀重建過程

2018-03-29 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本三大名城之一「熊本城」在2016年熊本地震時受大規模破壞，熊本縣和中央政府正式確定，將計畫以20年的時間修復熊本城。

《NHK》今（29）報導，日本政府和熊本縣正式確定一項20年計劃，以修復在2016年熊本地震時受大規模破壞的熊本城。該計畫會先修復城牆和子塔，並以尖端避震設備保護熊本城的主塔「天守閣」，當局預計約在3年後重新開放參觀，並於2037年完成修復，期間民眾可參觀修復過程。

地方官員表示，他們希望藉由修復工程能讓熊本城在未來更能抵抗地震和其他破壞性天災。