美知名台海專家容安瀾逝世 蔡英文推特發文悼念

美國知名台海問題專家、前美國國務院副發言人容安瀾（Alan Romberg）於美國時間28日逝世。總統蔡英文總統今天在推特發出悼文。（資料照）

2018-03-29 15:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國知名台海問題專家、前美國國務院副發言人容安瀾（Alan Romberg）於美國時間28日逝世。總統蔡英文總統今天在推特發出悼文，表示遺憾聽到此消息，肯定容安瀾一生致力促進東亞和平、繁榮，「他將永遠被懷念」。

美國在台協會（AIT）處長梅健華今天也在AIT臉書專頁發出悼文，梅健華表示，聽聞此消息非常難過，容安瀾是位傑出外交官，自1960年代展開以東亞為主的外交生涯，曾擔任國務院負責政策規劃的首席副主任、掌管公共事務的首席副助理國務卿、以及國務院副發言人。他也曾於國安會服務，近年在華府智庫史汀生中心擔任東亞項目主任，尤其側重台灣外交關係。

梅健華也提到容安瀾不僅曾以美國海軍軍官的身分駐地高雄2年，也曾在台中學中文，並於2016年5月時，以美國祝賀團成員的身分來到台北，參加總統蔡英文的就職典禮，可說讓他在台經歷更完整圓滿。

梅健華表示，自從他進國務院開始，容安瀾就一直是他的導師，也是梅健華升任AIT處長時首先請益的人，「他的聰明才智、建議忠告和風趣幽默總是讓我受益良多」。梅健華惋惜地說，天底下恐怕再也找不到像他這麼棒的人了，並向容安瀾說「珍重再見！台灣會思念你的，而我也是！」