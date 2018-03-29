「跟中媒說的不一樣」 中國女來台驚覺台灣人超親切

中國一位女子最近在中國論壇網路發文，直言自己到台灣遊玩，卻顛覆了過去對台灣的想像。圖為台北101。（資料照）

2018-03-29 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國一位女子最近在中國論壇網路發文，直言自己到台灣遊玩，卻顛覆了過去對台灣的想像。中國媒體常描述台灣仇中，但她發現其實台灣人都很友善。

一名中國女子在「凱迪網路」論壇發文，分享自己和男友到台灣的經驗，因為第一次到台灣，她感到相當新奇。她發現台灣空氣好、環境好，文明程度也很高。她更指出台灣人很親切，有次她在雨中沒有傘，也沒地方躲雨，有一位台灣女生就主動幫她撐傘。該女子直言，台灣人很好，「不像媒體描述的都是詐騙犯、仇視中國人。」

這位中國女子也提到台灣護照的方便性，「男朋友因為是台灣護照，他全世界幾乎可以隨便去，我是中華人民共和國的護照，就是去香港澳門我也得花200元去辦通行證才可以去。」

這篇發文在論壇上引來許多中國網友討論，有人直言，「台灣好地方」、「台灣人買了機票就可以去，不需要任何手續。中國人去歐洲要一堆證明，沒核准前根本不能上機，雙方待遇天壤之別」、「統獨是政見差異，見解不同就鬥得你死我活，是欠修養沒雅量的野蠻人。」但也有中國網友認為，台灣雖是好地方，但在走下坡，中國不是什麼好地方，但是在走上坡。