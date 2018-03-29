女被求婚太感動 抬頭見老爸舉「這兩字」哭笑不得

美國內華達州一名男子李維日前向交往兩年的女友艾莉森求婚時，女方父親傑克竟站在未來女婿後方的小山丘上，雙手高舉「拒絕他」的紙牌搗亂。（圖擷取自艾莉森推特）

2018-03-29 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕有創意！美國內華達州一名男子李維（Levi）日前向交往兩年的女友艾莉森（Allison）求婚時，女方父親傑克（Jack）竟站在未來女婿後方的小山丘上，雙手高舉「說不」（Say no）的紙牌，艾莉森抬頭見狀哭笑不得。

艾莉森日前在推特上貼出兩張照片，一張是身穿深色外套、牛仔褲的李維，在景色優美的大自然見證下，手持戒指在身著酒紅色上衣、黑色緊身褲與長靴的艾莉森面前單膝下跪，深情款款地看著愛人，女方雙手杵在口鼻前，彷彿一臉感動不已的模樣，十分浪漫。

另張照片則是艾莉森的父親傑克，川著連身帽T、戴著黑色太陽眼鏡，將上頭寫有大大的「Say no」提示高舉過頭，嘴巴微張站在小山丘的頂端，宛如叫女兒別那麼快答應似的，艾莉森也在貼文下方，註記「我爸可能有其他的意見...」，並附上又哭又笑的表情符號，不知情的人可能會以為是父親不同意兩人結婚。

許多網友見狀笑翻，紛紛在底下留言，詢問「為什麼你爸叫你拒絕他？」艾莉森才說，父親只是在開玩笑搗亂，用自己的方式，慶祝這美好的一刻，強調「他非常喜歡李維，兩人關係超級好，時常一起打網球、騎自行車等」；甚至還有人自行更換紙板內容，「這是你的人生，我無法替你決定，我控制不了」，或在求婚照上，後製多個傑克的人形佯裝抗議，創意十足。