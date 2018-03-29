哭哭！相親請吃肯德基狂聊硬體 工程師秒被刪好友

中國一名工程師日前與女生相親，並請對方到肯德基吃飯，事後覺得「蠻有機會的」，沒想到卻被對方狠打臉，還被刪好友，讓他感嘆「出身窮錯了嗎？」。示意圖。（彭博）

2018-03-29 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名工程師日前與女生相親結束後，覺得「蠻有機會的」，沒想到卻被對方狠打臉，事後還被刪好友，讓他感嘆「出身窮錯了嗎？」

《瀟湘晨報》報導，這名男工程師表示自己月薪超過1萬人民幣（約新台幣4.7萬元），近日相親對象向他表示想看電影，他則回「外面看電影有點貴，平常比較習慣上網找盜版片源」，對方進一步詢問他平常有沒有什麼嗜好，他則開玩笑說道「加班算不算」，最後他請女方至肯德基用餐。

當晚吃完飯回家後，工程師對女方印象不錯，認為有繼續發展的機會，立刻「打鐵趁熱」約對方下次見面，沒想到卻被回絕。女方直言兩人不適合，且在飯局的聊天內容都圍繞著硬體「一路滔滔不絕（聊硬體），我都沒怎麼回你，你看不出來我不感興趣嗎」

女方接著指出，不滿第一次見面的地點竟是肯德基「我不是說非得去高檔餐廳，但最起碼去一個安靜點的地方」，且工程師當晚揹著雙肩包、頭髮看起來像兩天沒洗都讓她大扣分。

工程師坦言，自己因工作繁忙沒時間洗頭，背後背包也是因為便宜又舒服，反問對方「是不是很在意別人眼光？」，不甘示弱回嗆「一頓飯79塊錢（約台幣372元）妳看不起，但我覺得並沒有什麼不妥，女孩子還是不要太物質比較好」，女方看到後便立刻用網路轉帳100元人民幣（約新台幣471元）給她，轉完帳後，工程師下秒直接被刪好友，這時想再說什麼，也都沒機會了。