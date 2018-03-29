敲定了！ 「文金會」兩韓領袖會談4/27舉行

文在寅、金正恩4月底將在板門店會談。（本報合成，左歐新社，右法新社）

2018-03-29 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓雙方官員今天敲定，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩的領袖會議，將在4月27日舉行！

南北韓高級別會談今天啟動，商討南北韓最高領導人會談日期，稍早確定，將在4月27日舉行；南北韓會在4月4日開會討論領袖會談細節。

南北韓高級別會談，有關方面曾預測，雙方將在會談中提到南北韓最高領導人會談議題、領導人移動路線及設置文在寅與金正恩熱線等問題。