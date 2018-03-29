史無前例接近太陽 NASA探測器預計7月升空

美國太空總署（NASA）與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室於28日公開「帕克太陽探測器」，並預告7月將展開「接觸太陽任務」。（圖擷自《NASA》官網）

2018-03-29 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室於28日公開「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），並預告7月將正式展開「接觸太陽任務」（A Mission to Touch the Sun），而此次任務也將是科學家史無前例的接近太陽。

綜合外媒報導，美國太空總署與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室日前公開帕克太陽探測器，其將於31日從馬里蘭州安德魯基地運往佛羅里達州卡納維爾角進行最終測試與組裝，預定7月31日搭乘火箭前往太空，同時攜帶一枚記憶卡，將天文迷的名字一起帶到最接近太陽的位置。

從1958年開始，科學家就開始著手規劃派出太空船接近太陽，但遲遲沒有實際動作，直到2014年才有突破性的技術發展。帕克太陽探測器耗資15億美元，花4年時間打造，其名字來自天文學家尤金．帕克（Eugene Parker），配備5具科學儀器，準備於太空旅行至少7年，並且利用金星的重力加速到每小時72.4萬公里（45萬英哩）、足以直接飛入日冕（Corona），到距離太陽表面約7百萬公里處，為史上最接近太陽的突破。