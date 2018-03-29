狄鶯兒在美涉恐嚇遭捕 外交部協助確保司法權益與人權保障

2018-03-29 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐（An Tso Sun）在美留學，日前揚言將掃射所就讀的高中，遭美國警方以「恐嚇威脅」罪名逮捕搜查，警方在房內搜出防彈背心、十字弓、AK47與九釐米子彈等可疑物品，現在押中。外交部發言人李憲章表示，我駐處已掌握此案，也與相關單位聯繫，儘快安排駐外人員探視，並確保其基本司法權益與人權保障。

18歲的孫安佐正在美國就讀邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner & Prendergast Catholic High School），曾透過電腦搜尋如何購買AK-47及AR-15兩種步槍，上月還曾帶1枚大口徑子彈到學校，甚至向同學吹噓正計劃屠殺他的高中同學們，並警告同學「5月1日不要來學校」。

孫安佐於美國時間27日遭美國警方以「恐嚇威脅」罪名逮捕搜查，當晚偵訊，警方並在孫安佐的房間找到一件軍用防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓及7枝弓箭、可用於AK-47及AR-15的支架、20發九釐米子彈等可疑物品。孫華現仍在拘留所中，不過法院已同意孫華以10萬美元交保，訂4月11日開庭審理。

孫安佐的律師拉托伊森（Enrique Latoison）強調，孫房間的步槍只是萬聖節服裝比賽的道具，並不是真的軍武配備，並稱孫只是對同學開玩笑。

李憲章今天出席例會時說明，早上七點多已與我駐紐約辦事處聯繫，駐處第一時間都有掌握，密切關注此案。而因為孫安佐住在寄宿家庭，寄宿家庭已請了律師，駐處也與相關單位聯繫，正盡快安排駐外人員探視，美國警方還在安排探視時間，定確保孫的基本司法權與人權保障。若家屬要前往美國，外交部也會提供必要協助 。

我駐紐約辦事處表示，正在等候獄方通知可以前往探視的日期，確定日期後會立即派人前往探視，並協助後續事宜。若當事人在台家屬要前來紐約，辦事處也會全力協助。

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